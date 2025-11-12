El actor británico Tom Felton regresó triunfalmente al mundo mágico al encarnar de nuevo a Draco Malfoy en la obra teatral Harry Potter y el Niño Maldito en Broadway. Su primera aparición en el escenario desató una ovación tan intensa que el actor tuvo que esperar casi medio minuto antes de poder pronunciar su primera línea.

El video del icónico momento, compartido en la cuenta oficial de Instagram de la producción, muestra a Felton, con la característica melena rubia de Malfoy, recibiendo una “calurosa bienvenida” marcada por “gritos de júbilo y aplausos”.

Finalmente, el actor pudo emitir su línea inicial, que resonó en el teatro: “I need a favor” ("Necesito un favor").

El compromiso de Felton en la obra se extenderá por 19 semanas y marca un hito significativo:

Es el primer actor de la aclamada saga cinematográfica de Harry Potter en unirse al elenco de la adaptación teatral, la cual debutó en Londres en 2016 y llegó a Broadway en 2018.

La noticia de su casting fue anunciada en junio y, según relató el propio Felton, fue un momento de gran carga emocional. Compartió que al ponerse la icónica peluca rubia para el papel en el teatro, "simplemente me eché a llorar", pues le trajo una "ráfaga del pasado".

Draco Malfoy: Un personaje en evolución

Harry Potter y el Niño Maldito se sitúa 19 años después de los eventos de la serie original y sigue las experiencias de la siguiente generación de magos, incluyendo a los hijos de Harry Potter, Ron Weasley, Hermione Granger y Draco Malfoy.

Felton reconoció la complejidad de volver a interpretar al personaje ahora en su etapa adulta y como padre:

"Aunque para mí se trata de retomar un viejo papel, estoy incursionando en un territorio nuevo y desconocido. Lo conozco bastante bien como niño. No lo conozco tan bien como adulto."

El entusiasmo de los fans ante este casting ha sido total, reviviendo el interés por el Wizarding World. La producción ha alimentado la nostalgia citando una línea memorable del villano adolescente, en referencia a la llegada de Potter a Hogwarts: "Entonces es cierto lo que dicen en el tren".

La respuesta efusiva del público en su primera función en Broadway demuestra el vínculo duradero de los fans con el actor y con su icónico personaje.

