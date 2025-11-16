Ministro Zamora inspecciona aeropuerto de Viru Viru y anuncia acciones para mejorar la calidad del servicio aéreo

El ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Mauricio Zamora, realizó este domingo una inspección integral a las oficinas e instalaciones del aeropuerto internacional de Viru Viru, en la ciudad de Santa Cruz, con el objetivo de evaluar su funcionamiento y coordinar acciones para optimizar los servicios que se brindan a los usuarios.

Durante la visita, la autoridad destacó la importancia de mantener un contacto directo con la población y con los equipos operativos para identificar necesidades y oportunidades de mejora.

“Escuchando a la gente se identifican oportunidades y se determinan los obstáculos que deben superarse para mejorar la calidad del servicio aéreo”, afirmó Zamora.

Como parte de la jornada, el ministro sostuvo reuniones de coordinación con el personal de NAABOL, Boliviana de Aviación (BoA) y la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), con el propósito de fortalecer el trabajo operativo aéreo y consolidar estrategias conjuntas que permitan brindar una atención más eficiente y segura a los pasajeros.

Zamora reiteró el compromiso del Gobierno nacional de continuar supervisando y mejorando los servicios aeroportuarios, asegurando que Viru Viru, el principal aeropuerto del país, mantenga estándares óptimos en infraestructura, operatividad y experiencia del usuario.

