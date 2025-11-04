Una serie de fuertes tormentas de nieve y una avalancha en el Himalaya causaron la muerte de nueve personas en Nepal, entre ellos cinco alpinistas italianos y un francés, anunciaron el martes las autoridades.

Desde el viernes se han producido dos incidentes distintos en las cumbres nevadas del país.

El lunes por la mañana, una avalancha arrastró a 12 personas que se encontraban en un campamento base del Yalung Ri, una cima que alcanza los 5.630 metros de altitud, en el este de Nepal, y siete de ellas fallecieron.

Entre las víctimas se encuentran tres italianos, un alemán, un francés y dos nepalíes, precisó a la AFP Phurba Tenjing Sherpa, de la agencia organizadora de la expedición Dreamers Destination.

Phurba dijo que vio "los siete cuerpos" e indicó que este martes continuaban las operaciones para recuperar los cuerpos. La agencia de Phurba había organizado la expedición para tres de las siete víctimas.

Dos franceses, dos nepalíes y un quinto alpinista cuya nacionalidad se desconoce fueron rescatados el martes por la mañana, declaró Gyan Kumar Mahato, un alto responsable de la policía del distrito de Dolakha.

Otro accidente mortal dejó dos fallecidos en el oeste de Nepal.

Stefano Farronato y Alessandro Caputo, dos alpinistas italianos, fallecieron tras ser atrapados por fuertes nevadas mientras escalaban la cima Panbari, declaró el Ministerio de Relaciones Exteriores italiano en un comunicado.

Formaban parte de una expedición de tres miembros, pero no se había establecido contacto con ellos desde el viernes. El líder de la cordada, que se encontraba en el campamento base, fue rescatado el domingo por un helicóptero.

Con ocho de las diez cimas más altas del mundo, incluido el Everest, Nepal recibe cada año a cientos de alpinistas y excursionistas.

Las expediciones otoñales en el Himalaya son menos populares debido a los días más cortos y fríos, al terreno nevado y que hay una ventana de tiempo más corta para los ascensos en comparación con la temporada alta de primavera boreal.

La semana pasada, el ciclón Montha provocó importantes lluvias y nevadas en todo Nepal, bloqueando a excursionistas y turistas en rutas de trekking muy concurridas del Himalaya.

Mira la programación en Red Uno Play