Robert De Niro sobre Donald Trump: “Es un extraterrestre que quiere destruir a la gente”

Las manifestaciones bajo el lema “No King” reunieron este fin de semana a miles de personas en distintas ciudades de Estados Unidos, en rechazo al presidente Donald Trump. Entre los participantes destacó la presencia del reconocido actor Robert De Niro, quien volvió a expresar su firme oposición al mandatario.

Durante una entrevista con la cadena NBC, el protagonista de Taxi Driver y El Padrino II calificó al presidente republicano como una “especie invasora” y “un extraterrestre”.

“Trump no entiende nada de humanidad ni de la gente. No tiene empatía. No sé qué es, pero es un extraterrestre. Quiere dañar a este país. Es algo profundamente psicológico en él. Quiere lastimar a la gente”, declaró el actor.

De Niro respaldó además las declaraciones del gobernador de California, Gavin Newsom, quien había señalado que Trump representa “un riesgo para la democracia”.

El actor, ganador de dos premios Óscar, también apuntó contra los miembros del gabinete de Trump y algunos senadores republicanos, entre ellos Marco Rubio, por su falta de acción ante las políticas y actitudes del mandatario.

“No sé cómo pueden vivir consigo mismos después de lo que le permitieron y no hicieron nada”, cuestionó.

Finalmente, De Niro lamentó el apoyo que aún mantiene Trump entre buena parte del electorado estadounidense:

“Lo que más me entristece es que la gente lo sigue y lo admira. No lo entiendo”, concluyó.

