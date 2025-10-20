TEMAS DE HOY:
Narcotráfico Alianza Libre Petardo

27ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

24ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacional

Robert De Niro sobre Donald Trump: “Es un extraterrestre que quiere destruir a la gente”

El actor se sumó a las protestas masivas en Estados Unidos contra el mandatario y lanzó duras críticas hacia su gestión.

Silvia Sanchez

20/10/2025 11:53

Imagen referencial. Captura RR.SS.
Estados Unidos

Escuchar esta nota

Las manifestaciones bajo el lema “No King” reunieron este fin de semana a miles de personas en distintas ciudades de Estados Unidos, en rechazo al presidente Donald Trump. Entre los participantes destacó la presencia del reconocido actor Robert De Niro, quien volvió a expresar su firme oposición al mandatario.

Durante una entrevista con la cadena NBC, el protagonista de Taxi Driver y El Padrino II calificó al presidente republicano como una “especie invasora” y “un extraterrestre”.

“Trump no entiende nada de humanidad ni de la gente. No tiene empatía. No sé qué es, pero es un extraterrestre. Quiere dañar a este país. Es algo profundamente psicológico en él. Quiere lastimar a la gente”, declaró el actor.

De Niro respaldó además las declaraciones del gobernador de California, Gavin Newsom, quien había señalado que Trump representa “un riesgo para la democracia”.

El actor, ganador de dos premios Óscar, también apuntó contra los miembros del gabinete de Trump y algunos senadores republicanos, entre ellos Marco Rubio, por su falta de acción ante las políticas y actitudes del mandatario.

“No sé cómo pueden vivir consigo mismos después de lo que le permitieron y no hicieron nada”, cuestionó.

Finalmente, De Niro lamentó el apoyo que aún mantiene Trump entre buena parte del electorado estadounidense:

“Lo que más me entristece es que la gente lo sigue y lo admira. No lo entiendo”, concluyó.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD