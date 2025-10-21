TEMAS DE HOY:

Policial

Santa Cruz: Cae brasileño con orden de captura internacional y doble identidad

El ciudadano brasileño era buscado por tráfico de drogas y armas. Fue capturado tras un operativo conjunto entre la FELCC e Interpol.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

20/10/2025 22:18

Facha oficinas de la Felcc
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), en coordinación con Interpol, capturó a un ciudadano de nacionalidad brasileña que tenía una orden de captura internacional y contaba con sello rojo.

El individuo era buscado por delitos relacionados con el tráfico de drogas y armas en su país de origen.

Según el informe policial, el sujeto manejaba una doble identidad, lo que dificultó inicialmente su ubicación. Tras un seguimiento realizado por Interpol, se logró su aprehensión y actualmente está siendo sometido a una serie de investigaciones por parte de las autoridades nacionales.

El detenido será deportado a Brasil, donde enfrenta cargos penales. Además, se investiga si su ingreso a territorio boliviano fue legal, ya que existe la sospecha de que utilizó documentación falsa para cruzar la frontera.

