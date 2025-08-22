Doble crimen: Fiscalía investiga uso de armas militares y vínculos con el crimen organizado

El reciente doble asesinato ocurrido en la zona norte de la ciudad de Santa Cruz, donde dos hombres fueron acribillados dentro de un vehículo de alta gama, ha revelado el uso de armamento de grueso calibre, según un informe del fiscal departamental, Alberto Zeballos.

Este tipo de armas, de uso militar o policial, sugiere una conexión con el crimen organizado.

De acuerdo con el fiscal, en la escena del crimen se recogieron entre 70 y 80 casquillos de bala. Estas vainas están siendo sometidas a pericias balísticas para determinar con exactitud el origen y tipo de las armas utilizadas. "Son armas de uso militar o policial", afirmó Zeballos, lo que ha puesto en alerta a las autoridades.

Las víctimas fueron identificadas como los ciudadanos bolivianos Leonardo Vacadiez y Harold Méndez. Según el informe, Vacadiez tenía antecedentes relacionados con la Ley 1008 y por delitos de asesinato. Por su parte, Méndez tenía antecedentes por estafa o estelionato.

El fiscal Zeballos también señaló una posible conexión del vehículo de las víctimas con un secuestro anterior, el del "señor Daeza", y sugirió que ambos crímenes podrían estar vinculados. "Se podría decir que están relacionados o vinculados a hechos de crimen organizado", concluyó.

La investigación sigue en curso para identificar a los autores de este crimen.

