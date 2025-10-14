Elvis Crespo recibirá el Premio Salón de la Fama en los Billboard latinos

Elvis Crespo será reconocido con el Premio Billboard Salón de la Fama durante los Premios Billboard de la Música Latina 2025, que se realizarán el próximo 23 de octubre en Miami.

El artista además subirá al escenario con una presentación especial que celebrará su trayectoria y legado.

Crespo actuará con la dominicana Ebenezer Guerra, el legendario merenguero Toño Rosario y la artista urbana dominicana La Insuperable, en una fusión de tradición, innovación y merengue.

"Recibir el Premio Billboard Salón de la Fama es uno de los más grandes honores de mi carrera", expresó el merenguero. "Este premio no es solo para mí, es para el merengue, para Puerto Rico y para cada fan que ha bailado y celebrado la vida con mi música", agregó en un comunicado de Telemundo y Billboard.

El artista dijo que compartir este momento en el escenario de los Billboard es algo verdaderamente inolvidable.

El Premio Billboard Salón de la Fama reconoce a artistas cuya trayectoria e influencia trascienden la interpretación musical y alcanzan un impacto global. Entre los galardonados en años anteriores figuran José José, Vicente Fernández, Rocío Dúrcal, Marco Antonio Solís, Joan Sebastian y Marc Anthony.

Elvis Crespo es considerado una figura clave en la proyección internacional del merengue desde el lanzamiento de su éxito "Suavemente", que se mantiene vigente en campañas, películas y redes sociales, detalla la nota de prensa.

También ha colaborado con artistas como Steve Aoki, Daddy Yankee, Deorro e Ivy Queen, llevando su música a escenarios de festivales internacionales como Tomorrowland, Ultra y Coachella.

Actualmente, Crespo promueve su álbum 'Poeta herío', con colaboraciones de artistas como Arcángel, Víctor Manuelle, Toño Rosario, La Insuperable y Ebenezer Guerra, y continúa su 'Bodega Tour 2025: El Barrio Canta, con presentaciones en Puerto Rico, República Dominicana y Estados Unidos.

El premio forma parte de la Semana de la Música Latina de Billboard, que se celebrará en Miami del 20 al 24 de octubre, con presentaciones, charlas y actividades de la industria musical.

