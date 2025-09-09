El asombroso cambio de Guillermo del Toro: "He perdido 80 kilos"

El aclamado director mexicano Guillermo del Toro causó revuelo en el Festival Internacional de Cine de Venecia. En el estreno de su esperada película, Frankenstein, el cineasta no solo recibió una ovación de 13 minutos, sino que también sorprendió a todos con una notable pérdida de peso.

Visiblemente contento, Del Toro comentó sobre su transformación en el programa matutino Despierta América de Univisión, revelando que había perdido alrededor de 80 kilos. Con su característico sentido del humor, bromeó que "conforme te vas haciendo más viejo, te pones más asustado de que hay que bajarle a los tacos".

Guillermo del Toro, durante la gala de los premios Óscar en 2015. © Getty Images

Un vacío y un nuevo comienzo

Acompañado por el protagonista de la película, Jacob Elordi, Del Toro también compartió sus reflexiones sobre su última obra y el proceso de creación. "Estoy ahora en la depresión postparto, se quedó algo vacío, ya salió, está afuera", confesó el director, comparando la experiencia con un parto, según publica el portal hola.com.

También se refirió a la vigencia del mensaje de la novela de Mary Shelley, destacando la importancia de la compasión en un mundo polarizado: "La pregunta central de la novela... es ¿qué significa ser humano?, ¿qué nos hace humanos? No hay tarea más urgente que seguir siendo humanos en una época en la que todo nos empuja hacia una compresión polarizada de nuestra humanidad".

Guillermo del Toro en septiembre de 2025 © Getty Images for Netflix

La historia detrás de los kilos

La noticia también menciona una anécdota pasada del director, en la que contó una curiosa experiencia con la dieta vegetariana. En una entrevista con Jorge Ramos, Del Toro relató que fue vegetariano por cuatro años, pero que un día, al ver unos pollos asados, "algo explotó en mi cabeza y me comí tres pollos con todo y huesos".

El cambio físico de Guillermo del Toro demuestra una vez más su capacidad para reinventarse, no solo en la pantalla grande sino también en su vida personal.

