El Fiscal Departamental de Chuquisaca, Mauricio Nava Morales, informó que en dos audiencias de juicio oral, público y contradictorio, el Ministerio Público demostró la responsabilidad penal de Rolando G.G.C. (52) y Oliver A.B.CH. (22) por el delito de Violación a Infante, Niña, Niño o Adolescente Agravada, cometido contra dos víctimas menores de edad en hechos registrados en Sucre y Potosí.

Los Tribunales de Sentencia Penal Anticorrupción y de Violencia contra la Mujer N.º 1 y 2 dictaron condenas de 25 y 20 años de prisión, respectivamente, a cumplir en el penal San Roque.

El Fiscal Departamental destacó la solidez de los elementos presentados en ambos procesos.

“En dos diferentes audiencias, el Ministerio Público logró crear certeza y convicción en la autoridad jurisdiccional para que dicte dos condenas ejemplarizadoras. Se presentaron las pruebas necesarias como el desfile probatorio, informes psicológicos y sociales, certificado médico forense, informes policiales, pericias en psicología forense, prueba anticipada en Cámara Gesell y declaraciones testificales, entre otros”, explicó Nava Morales.

Primer caso: Sucre

El Fiscal asignado, Fabricio Daza, expuso que el acusado Rolando G.G.C. aprovechaba las visitas familiares de fin de semana para llevar a su sobrina de siete años a un ambiente de su vivienda, donde cometía los abusos y la intimidaba para evitar que revelara los hechos.

Las agresiones ocurrieron entre 2015 y 2016, y la víctima recién pudo denunciar en 2025 debido al temor generado por las amenazas.

Segundo caso: Potosí

El Fiscal Alejandro Aparicio detalló que el delito ocurrió en 2020, cuando la víctima de 17 años se encontraba en el domicilio de familiares junto a sus primos. En ese contexto, y aprovechando que la adolescente se encontraba en estado de vulnerabilidad, Oliver A.B.CH. ingresó al cuarto donde ella descansaba y cometió el hecho.

La denuncia fue presentada ante el Ministerio Público por funcionarios de la Alcaldía de Sucre, lo que permitió iniciar la investigación.

La Fiscalía Departamental destacó que ambas sentencias refuerzan el compromiso institucional de combatir y sancionar con firmeza los delitos sexuales, garantizando justicia para niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia.

