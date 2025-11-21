¿De compras el fin de semana? Estos son los precios actualizados de la canasta familiar

Un alivio para el bolsillo. Tras varias semanas de inestabilidad en los precios de los alimentos, comerciantes de distintos mercados de la ciudad confirmaron una reducción en productos clave de la canasta familiar, entre ellos la carne, el pollo, el arroz, el azúcar, la harina, el aceite y el huevo.

La carne de res muestra una de las bajas más comentadas. “Está bajando la primera, la estamos dando a Bs 72; la segunda en Bs 65 estaban, creo que vamos a dar en Bs 62 o Bs 60”, informó un carnicero. Hasta hace pocas semanas, el kilo de carne de primera se vendía a Bs 75 y el de segunda en Bs 65. La costilla también redujo su precio de Bs 58 a Bs 55 por kilo.

El pollo, otro de los productos más consumidos, registró una leve disminución. “El pollo mairaneño ha bajado, está a Bs 25,50 a Bs 25”, indicó una gremialista. En la práctica, algunos puntos ya lo ofertan a Bs 24,50, un boliviano menos que antes.

El arroz es el producto que mayor reducción experimentó. El argentino pasó de Bs 450 a Bs 300 por quintal. “Ha bajado, el argentino porque tenemos desde 300 bolivianos el quintal. El nacional ha bajado algo, casi 50 bolivianos por quintal”, explicó una comerciante. El arroz nacional, que antes se encontraba en Bs 430, ahora se vende en Bs 340.

El azúcar a granel también presenta un descenso. De Bs 260 por quintal, ahora oscila en torno a los Bs 230. “Ahorita el azúcar igual ha bajado a 230 al quintal”, señaló una vendedora.

La harina, tanto argentina como nacional, continúa estabilizando sus precios. La importada bajó de Bs 400 a Bs 270 por los 50 kilos. La nacional redujo su precio de Bs 450 a Bs 400 por la misma cantidad.

Incluso el aceite a granel muestra un ajuste. Antes, el paquete de seis unidades costaba entre Bs 140 y Bs 150; ahora se oferta a Bs 120. “Ese se vendía a 150, 140”, recordó una comerciante.

El huevo, otro alimento básico, también registra un precio más accesible. El maple, que costaba entre Bs 25 y Bs 30, ahora se encuentra desde Bs 18 hasta Bs 28, según la calidad.

