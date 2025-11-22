Tragedia en Tarija: subió a reparar un cable y murió tras recibir una descarga eléctrica

Un trágico accidente cobró la vida de un trabajador este viernes en el municipio de Entre Ríos, en el departamento de Tarija, cuando se encontraba realizando labores para restablecer el servicio de energía eléctrica que había sido interrumpido por los fuertes vientos.

La víctima, un funcionario encargado del mantenimiento del tendido eléctrico, subió a un poste para intentar solucionar una falla provocada por las intensas ráfagas de viento que afectaron la zona. Según reportes preliminares, el temporal había ocasionado que varios cables se soltaran, generando cortes de energía.

Descarga fatal frente a instalaciones policiales

Lamentablemente, mientras el trabajador realizaba su labor para intentar restablecer el servicio, recibió una descarga eléctrica fatal. El impacto lo dejó inmovilizado en la parte superior de la estructura, ubicada, justo frente a instalaciones policiales del municipio.

A pesar de la rápida movilización de equipos de emergencia hacia el lugar del suceso, solo pudieron confirmar el deceso del hombre. La escena generó conmoción entre sus compañeros de trabajo y los presentes.

