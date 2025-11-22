¿Qué delitos se investigan en la denuncia contra cinco magistrados del TCP?

La Fiscalía Departamental de Chuquisaca informó que ha admitido la denuncia penal presentada por dos magistradas del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) contra cinco magistrados cuya permanencia en el cargo ha sido cuestionada públicamente y calificada como “autoprorrogación”. La denuncia fue aceptada por los presuntos delitos de Acoso Político contra Mujeres y Falsedad Ideológica, lo que habilita la apertura formal de una investigación en la vía ordinaria.

El fiscal Mario Durán, explicó que la instancia de análisis del Ministerio Público aplicó el test de admisibilidad y determinó que la denuncia cumplía con los elementos necesarios para proceder.

“Dos magistradas del Tribunal Constitucional sentaron denuncia en contra de los cinco magistrados. La Fiscalía Departamental de Chuquisaca, mediante la unidad de análisis, ha realizado el test de admisibilidad de la denuncia y, a la fecha, la misma ha sido admitida por los delitos de acoso político contra las mujeres y falsedad ideológica”, informó.

Durán precisó que la investigación se desarrollará bajo procedimiento ordinario debido a que los hechos denunciados no fueron cometidos en el ejercicio de funciones, lo que excluye la aplicación de mecanismos especiales de procesamiento.

