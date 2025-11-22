TEMAS DE HOY:
recuperó su celular Asesinato Adolescente muere ahogado

24ºC Santa Cruz de la Sierra

4ºC La Paz

13ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

¿Qué delitos se investigan en la denuncia contra cinco magistrados del TCP?

La investigación será por la vía ordinaria, ya que los hechos denunciados no ocurrieron en el ejercicio de funciones, explicó el fiscal Mario Durán.

Hans Franco

21/11/2025 20:15

Foto: Fiscalía de Chuquisaca admite denuncia penal contra autoprorrogados
La Paz

Escuchar esta nota

La Fiscalía Departamental de Chuquisaca informó que ha admitido la denuncia penal presentada por dos magistradas del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) contra cinco magistrados cuya permanencia en el cargo ha sido cuestionada públicamente y calificada como “autoprorrogación”. La denuncia fue aceptada por los presuntos delitos de Acoso Político contra Mujeres y Falsedad Ideológica, lo que habilita la apertura formal de una investigación en la vía ordinaria.

El fiscal Mario Durán, explicó que la instancia de análisis del Ministerio Público aplicó el test de admisibilidad y determinó que la denuncia cumplía con los elementos necesarios para proceder.

“Dos magistradas del Tribunal Constitucional sentaron denuncia en contra de los cinco magistrados. La Fiscalía Departamental de Chuquisaca, mediante la unidad de análisis, ha realizado el test de admisibilidad de la denuncia y, a la fecha, la misma ha sido admitida por los delitos de acoso político contra las mujeres y falsedad ideológica”, informó.

Durán precisó que la investigación se desarrollará bajo procedimiento ordinario debido a que los hechos denunciados no fueron cometidos en el ejercicio de funciones, lo que excluye la aplicación de mecanismos especiales de procesamiento.

Mire el video: 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

La sra. fazilet y sus hijas

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

La sra. fazilet y sus hijas

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD