Santa Cruz: clases concluyen el 5 de diciembre y se anuncian preinscripciones 2026

La gestión escolar 2025 está llegando a su fin y, según explicó el profesor Lorenzo Chávez, ejecutivo de la Federación de Maestros Urbanos, en Santa Cruz la conclusión de clases será el viernes 5 de diciembre, fecha en la que los estudiantes recibirán sus calificaciones finales.

“Los chicos van hasta el viernes 5 de diciembre al colegio y de ahí ya es el trabajo restante de los profesores, nada más”, señaló Chávez, aclarando que posterior a esta fecha los docentes se concentran en tareas administrativas como reuniones e informes, salvo casos excepcionales.

En relación a los estudiantes que podrían quedar en riesgo de reprobación, el profesor indicó que existe la posibilidad de una segunda instancia: “Hoy la evaluación es durante todo el año escolar y procesual. No hay como tal el desquite como antes, pero en casos excepcionales se puede tomar la segunda instancia”, explicó.

El proceso para acceder a esta segunda oportunidad requiere de una solicitud formal y evaluación de la comisión pedagógica del colegio.

Sobre los viajes de promoción, el docente aclaró que están prohibidos para todos los niveles y tipos de colegio: “La resolución 01-2025 prohíbe los viajes de promoción en esta gestión 2025. Solo se permiten los viajes académicos durante la gestión con permiso escrito de los padres”.

Respecto al proceso de preinscripción para la gestión 2026, Chávez informó que los colegios con alta demanda ya iniciaron sus procedimientos: “Todos los padres de familia ya pueden hacer la preinscripción y el director del colegio pone la fecha para el sorteo. Los estudiantes que salgan sorteados ya pueden pertenecer al colegio en la siguiente gestión”.

