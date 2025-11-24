¡Quedó incrustado! Violento choque entre un trufi y una motocicleta dejó un herido

Un violento hecho de tránsito registrado anoche en el kilómetro 12 de la avenida Blanco Galindo, en Quillacollo (Cochabamba), dejó como saldo a un motociclista herido y dos vehículos seriamente dañados.

Personal de Tránsito se desplazó de inmediato hasta el lugar, donde encontraron una escena de gran impacto: una motocicleta completamente incrustada en la parte delantera de un trufi, evidencia de la fuerza del choque.

Bomberos de la Policía auxiliaron al conductor de la moto, quien presentaba lesiones y fue trasladado rápidamente al centro de salud más cercano. Hasta el momento, no se ha precisado la gravedad de las heridas.

Ambos motorizados fueron llevados a dependencias de Tránsito para iniciar las investigaciones que permitan establecer las causas exactas del siniestro.

Este accidente se suma a otros hechos de tránsito reportados durante la noche en la misma vía, una de las más transitadas y peligrosas del eje metropolitano.

