Policial

¡Quedó incrustado! Violento choque entre un trufi y una motocicleta dejó un herido

Bomberos de la Policía auxiliaron al conductor de la motocicleta y fue trasladado hasta un centro médico.

Ligia Portillo

24/11/2025 9:47

¡Quedó incrustado! Violento choque entre un trufi y motocicleta dejó un herido. Foto: Red Uno
Quillacollo, Cochabamba

Un violento hecho de tránsito registrado anoche en el kilómetro 12 de la avenida Blanco Galindo, en Quillacollo (Cochabamba), dejó como saldo a un motociclista herido y dos vehículos seriamente dañados.

Personal de Tránsito se desplazó de inmediato hasta el lugar, donde encontraron una escena de gran impacto: una motocicleta completamente incrustada en la parte delantera de un trufi, evidencia de la fuerza del choque.

Bomberos de la Policía auxiliaron al conductor de la moto, quien presentaba lesiones y fue trasladado rápidamente al centro de salud más cercano. Hasta el momento, no se ha precisado la gravedad de las heridas.

Ambos motorizados fueron llevados a dependencias de Tránsito para iniciar las investigaciones que permitan establecer las causas exactas del siniestro.

Este accidente se suma a otros hechos de tránsito reportados durante la noche en la misma vía, una de las más transitadas y peligrosas del eje metropolitano. 

 

