Fiscalía señala que Arce Mosqueira tiene 7 inmuebles a su nombre y no tiene actividad lícita registrada

La investigación contra Rafael Ernesto Arce Mosqueira continúa. En Que No Me Pierda, el fiscal anticorrupción, Miguel Cardozo, reveló que el hijo del expresidente Arce tiene a su nombre siete inmuebles, aparte de un penthouse de lujo; además el imputado no cuenta con registros de actividad laboral o empresarial que justifiquen el manejo de grandes sumas de dinero.

"Él nunca ha sido funcionario público. De la documentación también que ha llegado al Ministerio Público se establece que él no tiene otra actividad lícita en territorio nacional, ya sea de una empresa u otra actividad que le genere otros recursos económicos", afirmó el fiscal Cardozo.

Esta "duda razonable" llevó a la Fiscalía a imputarlo por el presunto delito de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, solicitando su detención preventiva por seis meses en el penal de San Pedro.

Compras de lujo al contado

El caso estalló tras detectar la compra de un penthouse de lujo entre junio y julio de 2025. Según el cuaderno de investigaciones, el inmueble tiene un valor de 455.000 dólares, pero sumando las bauleras y los parqueos, la cifra asciende a los 490.000 dólares.

El fiscal subrayó la rapidez y el método de pago: "Lo que llama la atención es la forma en la que realiza estas compras. Estamos hablando de compras directas, de transferencias directas que se han realizado... a la empresa constructora". Además del penthouse, se suma la compra de dos vehículos de alta gama, totalizando un patrimonio bajo sospecha de 755.000 dólares.

Siete inmuebles en Santa Cruz y alerta migratoria

Las diligencias no se detuvieron en el penthouse, el cual ya se encuentra precintado. Requerimientos a Derechos Reales y la Unidad de Tránsito revelaron que Arce Mosqueira posee otros siete bienes inmuebles en la ciudad de Santa Cruz, los cuales también serán allanados.

Ante el riesgo de fuga, se han tomado medidas inmediatas:

Congelamiento de cuentas: La Fiscalía ya procedió a bloquear sus activos bancarios.

Alerta migratoria: Se activaron los controles fronterizos. "Si él se encontraría en otro país, se establecería que él ha salido de forma irregular", advirtió la autoridad fiscal.

Orden de aprehensión vigente

Debido a que el imputado no se presentó a su citación el pasado jueves, el Ministerio Público emitió una orden de aprehensión. Actualmente, se espera que un juez cautelar fije fecha y hora para la audiencia de medidas cautelares.

"A la fecha eso se encuentra en etapa de investigación, no tenemos la certeza de qué manera esta persona pueda tener estos montos de dinero", concluyó Cardozo, a la espera de los informes finales de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).

Mira la programación en Red Uno Play