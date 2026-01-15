Antelo: "Proyecto del BID dará resultados en 12 meses; debemos trabajar a tiempo récord"

El presidente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), Jean Pierre Antelo, afirmó que los proyectos impulsados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) comenzarán a generar resultados en los próximos 12 meses.

“El proyecto ya dará resultados en los próximos 12 meses. Tenemos que trabajar a tiempo récord para generar divisas, estabilidad macroeconómica y fuentes de empleo. Necesitamos que la gente vuelva a confiar, a trabajar y a invertir”, aseguró Antelo en diálogo con el programa Que No Me Pierda.

El titular de Cainco destacó que la visita del presidente del BID y la asignación de 4.500 millones de dólares marcan un cambio de etapa para Bolivia. “Después de 15 años, la máxima autoridad del BID está en Bolivia. Eso significa que el mundo confía en Bolivia y que la Bolivia posible que siempre mencionamos es real”, afirmó.

Antelo explicó que el financiamiento no solo será para el Estado, sino también para el sector privado a través de BID Invest, permitiendo que empresas, pymes y emprendedores accedan a recursos y asistencia técnica.

“Esto permitirá que los proyectos se ejecuten con eficiencia, transparencia y resultados concretos. Ya no estamos en etapa de diagnóstico; hoy la responsabilidad es ejecutar”.

Asimismo, subrayó la importancia de que la Asamblea Legislativa agilice las normativas necesarias para garantizar seguridad jurídica y reglas claras.

“Todos los bolivianos, y eso incluye al Estado y la Asamblea Legislativa, deben aprobar las leyes que se requieran para mirar a largo plazo y consolidar la confianza internacional. Esto no se construye solo; Estado, sector privado y organismos internacionales deben avanzar juntos para que Bolivia crezca de manera sostenible”.

Según Antelo, la combinación de financiamiento, asistencia técnica y ejecución rápida permitirá que sectores estratégicos como la agroindustria, minería, energía, turismo e infraestructura comiencen a producir resultados tangibles para la economía y la población.

“Hoy la estabilidad se asume como punto de partida para crecer, y tenemos la oportunidad de que la inversión privada y el Estado trabajen juntos para transformar la Bolivia posible en una Bolivia real”, concluyó.

