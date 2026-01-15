Muere a los 83 años Irene de Grecia, hermana de la reina Sofía, en Madrid

La princesa Irene de Grecia, hermana de la reina Sofía, falleció este jueves en Madrid a los 83 años, según informaron a EFE fuentes de la Casa Real.

La princesa Irene, en su última aparición pública. (EFE/J.P. Gandul)

La hija menor de los reyes helenos Pablo y Federica de Grecia, nacida en 1942 y que residía en la capital española junto a su hermana, tenía problemas de salud que le habían impedido asistir en los últimos tiempos a los actos benéficos en los que era habitual su presencia.

En un comunicado, los reyes y la reina Sofía han dado a conocer el fallecimiento: “Sus majestades los Reyes y su majestad la reina Doña Sofía lamentan comunicar el fallecimiento de su alteza real la princesa Irene de Grecia a las 11:40 de hoy en el Palacio de la Zarzuela de Madrid”.

Hermana menor de Constantino de Grecia (fallecido en 2023) y de la reina Sofía, Irene de Grecia -tía de Felipe VI- nació en Ciudad del Cabo (Sudáfrica) el 11 de mayo de 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, y dedicó gran parte de su vida causas sociales, principalmente desde la Fundación Mundo en Armonía, que presidió desde 1986 hasta 2024.

La reina Sofía y su hermana, Irene de Grecia, en una imagen de 2014. EFE/Wassilis Aswestopoulos

Irene siempre permaneció muy unida a su familia, y vivió durante años en el Palacio de la Zarzuela junto a la reina Sofía, que en estos últimos meses de enfermedad ha permanecido a su lado y suspendido en ocasiones su agenda para acompañarla.

España le concedió la nacionalidad por carta de naturaleza, por su especial vinculación con el país y sus estrechos lazos con todos los miembros de la familia real española.

La Casa Real informará de las ceremonias que se organicen para su velatorio en España y el posterior traslado del féretro a Grecia para su entierro en el cementerio de Tatoi.

Mira la programación en Red Uno Play