Muere a los 83 años Irene de Grecia, hermana de la reina Sofía, en Madrid

15/01/2026 9:09
La princesa Irene de Grecia, hermana de la reina Sofía, falleció este jueves en Madrid a los 83 años, según informaron a EFE fuentes de la Casa Real.
La hija menor de los reyes helenos Pablo y Federica de Grecia, nacida en 1942 y que residía en la capital española junto a su hermana, tenía problemas de salud que le habían impedido asistir en los últimos tiempos a los actos benéficos en los que era habitual su presencia.
En un comunicado, los reyes y la reina Sofía han dado a conocer el fallecimiento: “Sus majestades los Reyes y su majestad la reina Doña Sofía lamentan comunicar el fallecimiento de su alteza real la princesa Irene de Grecia a las 11:40 de hoy en el Palacio de la Zarzuela de Madrid”.
Hermana menor de Constantino de Grecia (fallecido en 2023) y de la reina Sofía, Irene de Grecia -tía de Felipe VI- nació en Ciudad del Cabo (Sudáfrica) el 11 de mayo de 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, y dedicó gran parte de su vida causas sociales, principalmente desde la Fundación Mundo en Armonía, que presidió desde 1986 hasta 2024.
Irene siempre permaneció muy unida a su familia, y vivió durante años en el Palacio de la Zarzuela junto a la reina Sofía, que en estos últimos meses de enfermedad ha permanecido a su lado y suspendido en ocasiones su agenda para acompañarla.
España le concedió la nacionalidad por carta de naturaleza, por su especial vinculación con el país y sus estrechos lazos con todos los miembros de la familia real española.
La Casa Real informará de las ceremonias que se organicen para su velatorio en España y el posterior traslado del féretro a Grecia para su entierro en el cementerio de Tatoi.
