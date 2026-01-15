¡Tarija apoya a La Verde! Todo listo para la esperada venta de entradas, conoce los precios y puntos habilitados

La expectativa en la capital chapaca ha alcanzado su punto máximo. Tras el anuncio oficial del esperado encuentro internacional de nuestra Selección Nacional, la atención se centra ahora en el operativo para la adquisición de los pases que permitirán a la hinchada ser el jugador número doce en las tribunas.

Con el sur del país listo para demostrar su pasión, se espera un despliegue masivo de aficionados que buscan garantizar su presencia en esta fiesta del fútbol.

El proceso de venta física arrancará oficialmente este jueves 15 de enero, a partir de las 10:00 horas. Para evitar contratiempos y facilitar el acceso a toda la familia boliviana, la organización ha dispuesto que el epicentro de la distribución sea el Estadio IV Centenario.

Puntos de venta habilitados:

Estadio IV Centenario

Boletería Preferencia

Boletería ATF (trasladada a la Curva Norte)

La consigna es clara: La Verde necesita el aliento constante desde las gradas para hacerse fuerte en Tarija.

Precio de entradas

Butaca Bs. 300

Preferencia Bs. 240

General B Bs. 180

General A y C Bs. 140

Curva Norte Bs. 80

Curva Sur Bs. 80

