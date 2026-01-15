Mujer fue brutalmente agredida y asaltada por seis personas en la av. Piraí

Un nuevo hecho de inseguridad ciudadana se registró en la ciudad de Santa Cruz. Una mujer fue brutalmente agredida por al menos seis personas en la avenida Piraí, quienes tras golpearla violentamente le robaron su teléfono celular.

La víctima relató que fue interceptada, rodeada y sometida por los agresores, quienes actuaron con extrema violencia.

“Me encerraron, me manipularon y me pusieron un trapo en el cuello. Una mujer me jaló del cabello y me botó al suelo”, declaró.

Según su testimonio, los atacantes la acusaron falsamente de haberles robado dinero.“Me decían que yo les había robado 600 pesos, pero yo no le robé nada. Yo solo intenté escapar”, aseguró entre lágrimas.

Producto de la agresión, la mujer presenta múltiples golpes en distintas partes del cuerpo, especialmente en el cuello, extremidades y pies.

“Mire cómo me han dejado, me han pisado el pie, tengo golpes por todo el cuerpo. Ahorita temo por mi vida”, denunció.

La víctima ya presentó la denuncia ante la Policía y pide que se identifique y capture a los responsables de este violento asalto, mientras exige mayor seguridad en la zona.

Las autoridades investigan el caso y no se descarta la revisión de cámaras de seguridad del sector para dar con los agresores.

