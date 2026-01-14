Quillacollo: Reunión decisiva definirá mañana el nuevo costo del pasaje urbano

El municipio de Quillacollo se prepara para un jueves de definiciones intensas. Mañana, el Comité de Transporte se reunirá para abordar uno de los temas más sensibles para la economía familiar: el incremento de los pasajes. El encuentro no será sencillo, pues las posiciones de los sectores involucrados se encuentran en polos opuestos.

La propuesta del transporte: Responsabilidad vs. Realidad

El sector del autotransporte, liderado por su ejecutivo Froilán Cadena, formalizó un estudio técnico que justifica un incremento significativo. Según los transportistas, el costo real de operación y mantenimiento, tras el impacto del retiro de la subvención a los carburantes, arroja una tarifa de 2,94 bolivianos.

Actualmente, el pasaje se mantiene en 2 bolivianos, pero los choferes argumentan que esta cifra ya no es sostenible. "Con este estudio lo que queremos es actuar con responsabilidad ante la nueva realidad económica", señalaron desde la Central de Transporte, dejando claro que su propuesta se basa en números y no en caprichos.

El "No" rotundo de los vecinos

En la otra acera, el Control Social y las juntas vecinales ya han adelantado su postura. El rechazo a cualquier incremento es contundente. Para los representantes vecinales, cualquier subida en el transporte genera un "efecto dominó" en el precio de los productos de la canasta básica, afectando a los sectores más vulnerables de Quillacollo.

¿Qué se espera?

La mesa de diálogo, que se instalará este jueves, contará con la presencia de tres actores clave que deberán buscar un punto de equilibrio para evitar conflictos sociales:

Alcaldía de Quillacollo: Recibió el estudio técnico y actuará como autoridad reguladora. Sector Transporte: Defiende el incremento basado en los costos de operación. Control Social: Representa a los usuarios y exige mantener la tarifa actual.

El resultado de esta reunión definirá no solo el bolsillo de los quillacolleños, sino también la estabilidad del servicio de transporte en el municipio. Se espera que la discusión sea larga, ya que el Comité deberá validar si el estudio técnico del transporte refleja la realidad económica de la población o si es posible encontrar una cifra intermedia que evite paros o movilizaciones.

