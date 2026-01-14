TEMAS DE HOY:
Transporte de Quillacollo propone subir el pasaje a Bs 2,94 tras estudio técnico

El estudio se realizó tras el retiro de la subvención a los carburantes y los resultados se debatirán este jueves en el Comité de Transporte.

Cristina Cotari

14/01/2026 15:14

Foto: Red Uno
Cochabamba

La Central del Transporte de  Quillacollo planteó incrementar la tarifa del pasaje urbano a 2,94 bolivianos después de realizar un estudio técnico de costos de operación y mantenimiento como sector.

El ejecutivo del autotransporte, Froilán Cadena, indicó que los resultados del estudio se presentarán en la reunión del comité de transporte este jueves para debatir el tema con las autoridades municipales y las juntas vecinales del municipio.

Cadena sostuvo que aunque el estudio establece un monto en la actualidad los transportistas cobran 2 bolivianos.

 “Nosotros lo hemos dicho que se ha levantado la subvención y en base a eso la realidad es otra, con este estudio lo que queremos es actuar con responsabilidad”, acotó.

Entre tanto, los representantes del Control Social rechazan cualquier incremento y solicitarán que se mantenga la tarifa de 2 bolivianos.

 

