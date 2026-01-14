Volvió X a Venezuela: Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello regresan tras el bloqueo de Maduro

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, volvió a utilizar X, la plataforma antes conocida como Twitter, tras más de un año de bloqueo en el país. La red social había sido suspendida en agosto de 2024 por orden del entonces presidente Nicolás Maduro, quien acusó a la empresa de participar en un supuesto “golpe de Estado cibernético”.

Junto a Rodríguez, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, también anunció su regreso a la plataforma y envió saludos a la población, señalando que utilizarán nuevamente X como canal oficial de comunicación.

La vuelta de X coincide con el restablecimiento del acceso a la red social en el país, que comenzó a ser accesible nuevamente tras más de un año de bloqueo bajo la gestión de Maduro, y se produce en un contexto de cambios políticos tras la captura del exmandatario por fuerzas estadounidenses en enero de 2026.

En sus primeros mensajes desde la plataforma, Rodríguez destacó que Venezuela “sigue de pie” y llamó a avanzar hacia la estabilidad económica y la justicia social, mientras que Cabello subrayó que retomarán la comunicación por esa vía con los ciudadanos y el mundo.

Además, la cuenta de Nicolás Maduro —inactiva desde la suspensión de X— también mostró actividad, con una imagen publicada junto a Rodríguez y Cilia Flores.

Mira la programación en Red Uno Play