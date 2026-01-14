¿Qué normas del DS 5503 quedan sin efecto con el DS 5516? Te lo explicamos paso a paso

El Gobierno de Rodrigo Paz Pereira promulgó el Decreto Supremo 5516, una norma de 32 artículos que ratifica la política de precios de los combustibles, incrementa transferencias sociales, eleva el Salario Mínimo Nacional y establece un nuevo esquema de diferimiento de créditos para vivienda social y pequeños productores.

La nueva disposición abroga dos normas clave del anterior paquete económico —el DS 5503 y el DS 5484— y marca un giro en la estrategia gubernamental, apostando por una estabilización económica con fuerte componente social.

Lo que cambia: ajustes al marco económico

La principal diferencia entre el decreto abrogado y el vigente radica en la eliminación de artículos que generaron resistencia política y controversia pública.

Inversiones: El DS 5516 deja sin efecto el polémico mecanismo de “Fast Track” para inversiones —que permitía aprobaciones técnicas en 30 días—, así como las cláusulas de estabilidad jurídica de hasta 15 años. También se elimina el régimen de promoción de inversiones.

Control de sustancias: A diferencia del DS 5503, el nuevo decreto mantiene al diésel dentro de la lista de sustancias controladas.

Marco financiero y tributario: Se eliminan el régimen tributario para emprendedores, el régimen extraordinario para la repatriación de capitales y la facultad del Banco Central de Bolivia (BCB) para gestionar financiamientos especiales destinados a la balanza de pagos.

Un proceso de construcción de confianza

El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, explicó que estos ajustes responden a una estrategia de “diálogo con construcción de confianza”. Al retirar los puntos más sensibles —como los relacionados con recursos naturales y seguridad jurídica—, el Ejecutivo busca canalizar estas reformas a través de leyes específicas en la Asamblea Legislativa.

“El fondo permanece y la forma se ajusta”, afirmó la autoridad, señalando que la prioridad inmediata es consolidar la estabilidad económica tras los bloqueos, que provocaron pérdidas estimadas en 20 millones de dólares diarios.

Con sus 32 artículos, el DS 5516 se perfila como la principal herramienta del Gobierno para garantizar la paz social y reforzar la austeridad estatal en este nuevo ciclo económico.

Lo que se mantiene: el “corazón” de la reforma

Pese a los cambios, el Ejecutivo decidió preservar las medidas que considera esenciales para la viabilidad financiera del Estado.

Combustibles: Se mantiene la eliminación de la subvención, por lo que los precios vigentes no sufren modificaciones. Según el Gobierno, esta medida permitirá un ahorro de 10 millones de dólares diarios .

Políticas sociales: Se ratifica el incremento del Salario Mínimo Nacional a Bs 3.300 y se garantizan los bonos sociales: Bono Juancito Pinto: Bs 300 Renta Dignidad: incremento de Bs 150 Bono Pepe: Bs 150, a pagarse entre enero y abril

Alivio financiero: Continúa el diferimiento de créditos por seis meses para vivienda social y para créditos productivos de micro y pequeñas empresas (MyPE).

Aranceles: Se mantiene el arancel 0% hasta 2026 para la importación de maquinaria, equipos y repuestos destinados a sectores estratégicos como la industria, el agro, la minería y el textil.

