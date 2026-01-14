Motociclista se vuelve viral por la forma de transportar garrafas en La Paz

Un motociclista se volvió viral en La Paz tras ser captado trasladando dos garrafas de gas licuado de petróleo (GLP) al mismo tiempo, sujetadas únicamente con cinta adhesiva, una imagen que rápidamente generó debate en redes sociales.

En el video, que circula ampliamente en distintas plataformas, se observa al joven —quien sí llevaba casco de seguridad— transportando una garrafa en la parte delantera de la motocicleta y otra en el asiento del pasajero. Para evitar que se movieran, sus amigos lo ayudaron a asegurarlas envolviéndolo con cinta adhesiva alrededor del cuerpo.

Las imágenes despertaron todo tipo de reacciones. Mientras algunos usuarios destacaron el ingenio y la necesidad que llevó al motociclista a buscar una solución improvisada, otros advirtieron que se trató de una práctica peligrosa, considerando que el GLP es un material altamente inflamable y que el método de transporte no cumple con condiciones de seguridad.

El hecho reavivó el debate en redes sobre los límites entre la creatividad y la imprudencia, especialmente en el transporte de materiales peligrosos en vías urbanas.

Hasta el momento, no se conoce si el caso derivó en alguna intervención de las autoridades, aunque el video continúa sumando visualizaciones y comentarios.

Mira la programación en Red Uno Play