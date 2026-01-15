Elecciones subnacionales: Cochabamba define sus listas y habilita periodo de sustitución de candidatos

El panorama electoral en Cochabamba comienza a tomar forma definitiva. El Tribunal Electoral Departamental (TED) brindó un reporte oficial sobre las candidaturas que han superado la fase de revisión y se encuentran plenamente ratificadas para participar en los próximos comicios subnacionales.

Los números en la carrera electoral

Según los datos proporcionados por el presidente del TED Cochabamba, Daniel Quinteros, la competencia por los principales cargos del departamento y la capital ya cuenta con figuras confirmadas:

Gobernación de Cochabamba: Se han habilitado oficialmente a 9 candidatos y candidatas.

Alcaldía de Cercado: La lista es ligeramente más amplia, con 10 candidatos plenamente habilitados para pugnar por el sillón municipal.

Un nuevo plazo para sustituciones

A pesar de tener estas cifras preliminares, las listas oficiales aún no están cerradas. Quinteros explicó que se ha abierto una ventana excepcional para que las agrupaciones ciudadanas y partidos políticos puedan realizar sustituciones en sus planchas, específicamente para cubrir los espacios de aquellos candidatos que fueron inhabilitados en las etapas previas.

"Estas sustituciones de candidatos inhabilitados van a ser recibidas desde el 12 de enero hasta el 5 de febrero. Anteriormente, en el calendario electoral original, no estaba contemplado este periodo ni esta actividad", aclaró el presidente del TED.

El 5 de febrero: Fecha límite

Esta modificación en el cronograma otorga a las fuerzas políticas un margen de maniobra para reorganizar sus listas y asegurar su participación completa en la jornada electoral. El Tribunal enfatizó que no habrá más prórrogas después de esa fecha.

Una vez que se cumpla el plazo del 5 de febrero, el TED Cochabamba publicará las listas definitivas. Ese día se conocerá con exactitud no solo la cantidad final de candidatos, sino también los nombres oficiales de quienes buscarán el voto de los cochabambinos tanto en las gobernaciones como en las alcaldías del departamento.

