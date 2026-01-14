Denuncian que árbol caído en una unidad educativa no ha sido retirado desde diciembre

A 19 días del retorno a clases, padres de familia denuncian que varias unidades educativas aún se encuentran en mal estado y que las refacciones no han comenzado.

Uno de los casos más preocupantes se registra en el Módulo 24 de Septiembre en el Distrito 2, donde un árbol cayó sobre la barda del establecimiento desde inicios de diciembre.

Según los padres, el árbol permanece en el lugar desde hace más de un mes sin que las autoridades municipales lo retiren. Esta situación genera temor, ya que el módulo educativo alberga a estudiantes en los turnos de la mañana, tarde y noche, y el riesgo continúa latente.

Por su parte, el subalcalde del Distrito 2, Guillermo Vaca, realizó formalmente la remisión del pedido para la reposición de la zona afectada. Es así que desde Emacruz (Empresa Municipal de Aseo Urbano Santa Cruz) indicaron que el retiro de los escombros se llevará a cabo el día de mañana.

Los padres indicaron que la directora del módulo realizó la denuncia correspondiente ante las autoridades municipales, solicitando una pronta intervención. Sin embargo, hasta la fecha no recibieron ninguna respuesta ni se realizaron trabajos para retirar el árbol o reforzar la barda afectada.

Este no es el único caso, en anteriores días, padres de familia de otros distritos también denunciaron que varias unidades educativas presentan problemas en su infraestructura, como canchas dañadas, aulas deterioradas y áreas comunes en mal estado.

A pesar de las reiteradas denuncias, aseguran que las refacciones en los colegios aún no comenzaron. Los padres piden a las autoridades actuar con urgencia para garantizar la seguridad de los estudiantes.





