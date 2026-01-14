¡Indignación en San Julián! Vecinos denuncian asesinato de perros en Las Palmeras

La tranquilidad del barrio Las Palmeras, en el municipio de San Julián, se vio alterada en los últimos días tras la aparición de tres perros muertos en circunstancias sospechosas. Los vecinos aseguran que los animales podrían haber sido envenenados, y en uno de los casos, incluso ataque con un machete.

Los habitantes del sector expresaron su alarma y preocupación, y denunciaron los hechos ante el programa Ojo Ciudadano de Notivisión, solicitando la intervención de las autoridades para identificar a los responsables y evitar que se repitan situaciones similares.

“Estamos muy preocupados, no solo por la muerte de los perros, sino también por los robos que se han registrado en otros barrios cercanos. La gente tiene miedo”, indicó uno de los vecinos.

FOTO: RED UNO

Hasta el momento, se reportan tres perros muertos, todos en circunstancias similares, lo que ha encendido la alerta comunitaria. Los vecinos hacen un llamado a las autoridades locales para que investiguen y actúen frente a esta serie de hechos que afectan la seguridad y la convivencia en la zona.

Una vecina que grabó un video afirmó que alguien estaría recorriendo la zona para matar a los animales.

“Es alguien que está matando los perros”, señaló con preocupación, al asegurar que los hechos se repiten y que nadie ha sido detenido.

Además de la muerte de los perros, los vecinos denunciaron que también se registraron robos en otros barrios cercanos, lo que aumenta el temor entre los habitantes.

Hasta el momento se desconoce quién o quiénes serían los responsables. Los vecinos aseguran que no recibieron una respuesta clara por parte de la Policía ni de las autoridades municipales. Piden mayor control y patrullaje para frenar estos hechos y garantizar la seguridad del barrio.





