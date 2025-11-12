TEMAS DE HOY:
Comunidad

Video: “Quise darle un abrazo”: lavador de autos cuenta cómo vio al presidente inspeccionar gasolineras

Juan Carlos Choque, lavador de autos en La Paz, vivió un momento inesperado durante su jornada laboral cuando vio al presidente Rodrigo Paz llegar a una estación de servicio para supervisar la distribución de combustible.

Jhovana Cahuasa

12/11/2025 10:21

Foto: Red Uno
La Paz

La rutina diaria de Juan Carlos Choque, lavador de autos en La Paz, se vio interrumpida este martes por un momento inesperado: la visita del presidente Rodrigo Paz a una estación de servicio cercana.

Entre el ruido de mangueras y jabón, Juan Carlos logró captar un segundo video que ahora recorre las redes, mostrando al mandatario inspeccionando el surtidor para verificar que el combustible se vendiera con normalidad.

“Vino con toda su escolta, bajó rápido del vehículo y empezó a hablar con todos los trabajadores. Me impresioné, levanté la mano y él me saludó”, relató Juan Carlos, quien trabaja desde las 7:00 hasta las 19:00 horas, sin importar el clima.

El mandatario realizó esta visita como parte de una serie de inspecciones sorpresa en estaciones de servicio del país, buscando garantizar el abastecimiento y mostrar transparencia en la venta de combustible.

Para Juan Carlos y otros trabajadores, este gesto representó un momento cercano y humano.

“Lo que queremos es un cambio para Bolivia. Como él dice, ‘Bolivia, Bolivia, Bolivia’. Esperamos que trate de arreglar el país”, afirmó.

 

