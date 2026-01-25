México advierte que Bolivia será un rival exigente en el amistoso de hoy

La selección mexicana anticipó un partido complicado frente a Bolivia y remarcó que el combinado nacional no será un rival sencillo en el amistoso internacional programado para este domingo desde las 15:30, en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera. El encuentro se disputará con público, luego de que se habilitaran 25.500 localidades.

Desde el plantel azteca, el capitán del equipo Luis Romo, señaló que enfrentar a Bolivia representa una preparación importante y valoró el momento que atraviesa La Verde, destacando que varios de sus jugadores buscan consolidarse en las convocatorias. En ese sentido, reconoció que el respaldo del público local será un factor motivante y que el contexto del partido exigirá el máximo esfuerzo por parte de ambos equipos.

Por su parte, el director técnico de México, Javier Aguirre, recordó su vínculo con el fútbol boliviano y rememoró su paso por el país durante la Copa América de 1997, cuando compartió experiencias con el entonces seleccionador Xabier Azkargorta. También evocó su visita al estadio Tahuichi como entrenador de Pachuca y expresó el respeto que le genera el fútbol boliviano.

Aguirre resaltó la intensidad con la que juega Bolivia, su competitividad durante los 90 minutos y el crecimiento que ha observado tanto en las Eliminatorias mundialistas como en su reciente presentación frente a Panamá. El estratega mexicano anticipó un amistoso exigente, marcado por la entrega y la preparación táctica de ambos seleccionados.

Mira la programación en Red Uno Play