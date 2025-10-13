TEMAS DE HOY:
accidente de tránsito Conductor desaparecido Accidente de Tránstio

24ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

18ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacional

Israel anuncia que los 20 últimos rehenes vivos de Gaza regresaron al país

Los últimos 20 cautivos vivos en poder del grupo terrorista Hamás fueron liberados en dos grupos, informó el Gobierno israelí.

AFP

13/10/2025 7:37

Foto: AFP
Jerusalén

Escuchar esta nota

Jerusalén, Indefinido

13 de octubre de 2025 - 05:37 (UTC - 4)

Los 20 últimos rehenes israelíes vivos que estaban cautivos en la Franja de Gaza y fueron liberados este lunes se encuentran ya en Israel, anunció el gobierno.

"Bienvenidos a casa", escribió el Ministerio de Exteriores en la red X, para felicitarse por el regreso a Israel de Elkana Bohbot, Rom Braslavski, Nimrod Cohen, Ariel y David Cunio, Evyatar David, Maxim Herkin, Eitan Horn, Segev Kalfon, Bar Kuperstein, Yosef Haim Ohana, Avinatan Or y Matan Zangauker, liberados en el 378º día de su cautiverio.

El ministerio envió un mensaje similar previamente, con motivo de la liberación de un primer grupo de siete rehenes. Los veinte fueron secuestrados por Hamás durante su ataque en Israel el 7 de octubre de 2023.

mj/dms/avl/sag

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

07:00

El mañanero

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

07:00

El mañanero

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD