Cochabamba: rescatan a un cóndor andino con signos de intoxicación en el municipio de Vacas

La Gobernación de Cochabamba, a través del Programa de Gestión de la Biodiversidad, informó sobre el rescate de un ejemplar de cóndor andino (Vultur gryphus), hembra, en la comunidad de Cañada-Pedregal Alto, ubicada en el municipio de Vacas.

El operativo se realizó con el apoyo de la Alcaldía local y de comunarios de la zona, quienes alertaron a las autoridades sobre la presencia del ave en estado débil. De acuerdo con el reporte preliminar, el cóndor habría sufrido intoxicación, aunque las causas aún se encuentran en investigación.

Tras su rescate, el equipo técnico de la Gobernación trasladó al ejemplar al Centro de Custodia de Fauna Silvestre Bioparque Agroflori, donde actualmente recibe atención veterinaria especializada para su evaluación, estabilización y recuperación.

Foto: Gobernación de Cochabamba.

El cóndor andino, considerado símbolo nacional de Bolivia y especie en peligro de extinción, cumple un rol ecológico fundamental en los ecosistemas altoandinos. La Gobernación destacó la importancia de la colaboración ciudadana en la protección de la fauna silvestre y reiteró su compromiso con la conservación de especies emblemáticas del departamento.

Mira la programación en Red Uno Play