Santa Cruz registra 24 incendios forestales activos y más de 170 mil hectáreas afectadas

El director de Recursos Naturales de la Gobernación de Santa Cruz, Paulo Viruez, informó este lunes que se registran 24 incendios forestales activos en distintos municipios del departamento, con un total de 171.140 hectáreas afectadas desde inicios de año.

Los focos de incendio se concentran principalmente en los municipios de Concepción (6 incendios), Ascensión de Guarayos (5), Urubichá (3), San Ignacio de Velasco (5), San Antonio de Lomerío (2), El Puente (2) y San José de Chiquitos (1).

“El municipio más afectado continúa siendo San Ignacio de Velasco, con 99.890 hectáreas dañadas, lo que representa la mayor superficie impactada por los incendios en lo que va del año”, precisó Viruez en conferencia de prensa.

El funcionario destacó también el despliegue de equipos especializados en rescate y atención de fauna silvestre, que operan en las zonas más afectadas, incluyendo Ñeembiguazú, Carmen Rivero Torrez, Guarayos y Ambue Ari, donde se registraron los siguientes resultados:

Ñeembiguazú: 56 animales vivos avistados, 4 encontrados sin vida y 6 atenciones veterinarias.

Carmen Rivero Torrez: 149 animales vivos, sin animales fallecidos y 4 atenciones veterinarias.

Guarayos: 16 animales vivos, 5 fallecidos y 12 atenciones veterinarias.

Ambue Ari: 16 animales vivos, 6 fallecidos y 22 atenciones veterinarias.

Viruez subrayó que la Gobernación mantiene el trabajo coordinado con brigadas municipales, bomberos voluntarios y comunidades locales para contener los incendios y reducir los daños en los ecosistemas. Asimismo, hizo un llamado a la población a evitar el uso del fuego para chaqueos o limpieza de terrenos, recordando que esta práctica está prohibida durante la época crítica de incendios forestales.

Finalmente, reiteró que los equipos de la Gobernación continuarán monitoreando las zonas de riesgo y brindando asistencia veterinaria a la fauna afectada, con el objetivo de mitigar los impactos ambientales y preservar la biodiversidad del departamento.

Fuente: Gobernación de Santa Cruz

Mira la programación en Red Uno Play