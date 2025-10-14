Indígenas y activistas brasileños exigen medidas contra la crisis climática

Indígenas de la Amazonía brasileña y activistas de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña (Coiab), participan en una protesta este martes, a las afueras de la sede de la PRE-COP en el Centro Internacional de Convenciones en Brasilia (Brasil).

Un carpincho de 7 metros de largo fue inflado con el mensaje "El clima no espera, es hora de actuar" durante una manifestación que forma parte de la campaña "Somos la Respuesta", que une a pueblos indígenas, activistas, quilombolas, pueblos sin tierra y comunidades ribereñas para proteger sus territorios.

