Fiscalía de La Paz desestima denuncia contra autoridades de Economía

La Fiscalía Departamental de La Paz, a través de su Unidad de Análisis, determinó desestimar la denuncia presentada por Gregorio Gómez Mamani contra Roger Edwin Rojas Ulo y el ministro de Economía, Marcelo Montenegro Gómez García, por la presunta comisión de los delitos de Peculado, Uso Indebido de Influencias, Incumplimiento de Deberes y Conducta Antieconómica, previstos en los artículos 144, 154 y 224 del Código Penal, además del supuesto delito de Enriquecimiento Ilícito.

La decisión fiscal se sustenta en un informe técnico que no encontró "elementos suficientes" que acrediten los hechos denunciados ni "indicios de responsabilidad penal" en los sindicados.

El documento señala que, conforme a la normativa vigente, el Ministerio Público debe actuar en el marco de los principios de legalidad y objetividad, y que la investigación debe basarse en elementos verificables, evitando juicios subjetivos o apreciaciones personales.

En ese sentido, la Fiscal de Materia Dra. María Cristina Caquimbo Cahuana, quien suscribe la resolución, dispuso que la parte denunciante sea notificada con la decisión de desestimación, en cumplimiento del artículo 304 del Código de Procedimiento Penal.

El informe de la Unidad de Análisis enfatiza que "no se evidenció la utilización indebida de influencias ni actos de corrupción que impliquen perjuicio al Estado." Asimismo, se aclaró que "no existen pruebas que demuestren incremento patrimonial no justificado por parte de los funcionarios observados".

Finalmente, la Fiscalía recordó que el Ministerio Público tiene la obligación de ejercer sus funciones con imparcialidad y respeto a los derechos constitucionales de las partes, priorizando la transparencia y objetividad en sus actuaciones.

Conoce a detalle la desestimación de la Fiscalía:

Mira la programación en Red Uno Play