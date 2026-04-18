Dólar paralelo cierra con leve variación este sábado 18 de abril

El dólar en el mercado paralelo boliviano registró movimientos leves a lo largo de este sábado 18 de abril, con pequeñas variaciones entre la mañana y el cierre de la tarde, según plataformas digitales que monitorean la cotización de la divisa fuera del sistema financiero oficial.

Durante la mañana, el portal dolarboliviahoy.com reportaba una cotización de Bs 9,48 para la compra y Bs 9,48 para la venta. Sin embargo, al cierre de la tarde, el valor mostró un ligero ajuste, ubicándose en Bs 9,49 para la compra y Bs 9,49 para la venta.

En tanto, bolivianblue.net señalaba en horas de la mañana una cotización de Bs 9,50 para la compra y Bs 9,47 para la venta. Ya al finalizar la jornada, los datos reflejan una leve variación, con el dólar paralelo en Bs 9,51 para la compra y Bs 9,49 para la venta.

Las cifras evidencian una jornada con fluctuaciones mínimas en el mercado informal, manteniendo una tendencia relativamente estable, aunque con ajustes puntuales que continúan siendo observados por la población ante la diferencia con el tipo de cambio oficial.

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