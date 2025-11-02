¡Viva Bolivia! Agapito Orozco gana su pelea de MMA en México

El boliviano Agapito Orozco continúa dejando huella fuera del país. El conocido como “El Fenómeno Minero” logró un contundente triunfo frente al local Daniel “Golden Boy” Herrera en la Fight League Champions disputada en Querétaro, México. La victoria, conseguida en el primer asalto mediante una precisa combinación que terminó con una llave de sumisión, marca su cuarto triunfo como profesional y el tercero en territorio mexicano.

Orozco, quien entrena intensamente hasta ocho horas diarias, destacó tras la pelea que su progreso es fruto de la disciplina y el esfuerzo constante. Además, expresó su respeto hacia José “Chicho” Medina, a quien reconoció como pionero en llevar peleadores bolivianos a México, aunque subrayó que está forjando su propio camino en el deporte.

El luchador, radicado en México desde julio, aprovechó el momento para invitar a empresas bolivianas a respaldar su carrera:

“Todo auspicio es bienvenido, juntos podemos hacer historia”, dijo.

Con el respaldo de su equipo conformado por los entrenadores Jhasyb Orozco, Raúl Arvizu, Fernando Amado y Martín Gonzales, además del fisioterapeuta Abel Añez, el “Fenómeno Minero” mantiene firme su objetivo: alcanzar la UFC y representar al país en el máximo escenario mundial de las artes marciales mixtas.

