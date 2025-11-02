Le robó su vehículo: Hombre encontrado muerto en su domicilio fue agredido por su trabajador

Un brutal crimen se registró en el barrio Florida, al norte de Santa Cruz. Un hombre de aproximadamente 50 años fue asesinado dentro de su vivienda por su propio trabajador, un joven de 22 años, quien lo atacó a golpes con un palo en la cabeza para robarle su vehículo.

El fiscal Dr. Luis Alberto Hurtado confirmó que se trata de un caso de asesinato y brindó detalles sobre la violenta agresión.

Según el informe del fiscal, la víctima es un hombre de 50 años que fue asesinado por su trabajador de 22 años, quien lo golpeó con un palo en la cabeza para robarle su vehículo del interior de su domicilio. Luego del ataque, el agresor se dio a la fuga con el motorizado. Actualmente, la Policía está movilizada buscando al autor del asesinato y el cuerpo fue trasladado a la morgue de la Pampa de la Isla”, indicó la autoridad fiscal.

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) llegó hasta el lugar y colectó evidencias que confirman que la víctima murió de forma violenta. Los investigadores no descartan que el crimen haya sido premeditado, considerando que el joven conocía los movimientos de su empleador y habría aprovechado la confianza que este le tenía.

Vecinos del barrio relataron que el hombre vivía solo y que el trabajador era visto frecuentemente en el domicilio realizando labores de mantenimiento. El violento hecho ha generado consternación y temor en la zona norte de la capital cruceña.

Las autoridades policiales continúan con el operativo de búsqueda para dar con el paradero del principal sospechoso, mientras la autopsia legal permitirá establecer con precisión las causas de la muerte y los detalles del ataque.

Trabajador asesina a su empleador para robarle el auto en Santa Cruz. Foto: Daniel Román

Mira la programación en Red Uno Play