¡Pidió ayuda a gritos! Boliviana muere tras brutal ataque en un hotel de Brasil (Video)

Una joven boliviana de tan solo 18 años falleció tras ser atacada con un arma blanca en un hotel ubicado en el centro de São Paulo (Brasil). La Policía Civil de la ciudad investiga el caso como un posible feminicidio.

Según las imágenes de seguridad obtenidas por las autoridades, la joven descendió de un automóvil acompañada por un hombre, quien ingresó junto a ella al hotel alrededor de las 19:00 horas. Poco después, testigos y personal del hotel escucharon gritos de auxilio provenientes de la habitación.

Las cámaras captaron el momento en que el agresor, presuntamente la víctima de ataque, intenta abandonar el lugar apresuradamente. En las imágenes se ve al hombre, parcialmente encapuchado pero con la gorra aún puesta, forcejeando con la puerta antes de huir del hotel.

La joven fue trasladada de urgencia a un hospital cercano, pero lamentablemente falleció en el camino. Las autoridades continúan la investigación para esclarecer los motivos del crimen y dar con el paradero del responsable.

Este hecho ha generado conmoción en la comunidad, y la Policía de São Paulo ha hecho un llamado a cualquier testigo que pueda aportar información sobre el ataque.

