“Toma tu Aji-no-men® cuando quieras”: La nueva campaña que trae más sabor y más libertad a tu día

En un mundo donde todo va rápido y cada día trae nuevos retos, encontrar algo rico, práctico y que te acompañe en tus propios momentos es cada vez más importante. Por eso, Aji-no-men vaso presenta en Bolivia su nueva campaña: “Toma tu Aji-no-men cuando quieras”, creada para jóvenes que viven la vida a su propio ritmo, con autenticidad y sin complicaciones.

La campaña llega acompañada de una gran noticia: la mejora de receta de los sabores Pollo, Carne, Gallina y Gallina Picante, que ahora ofrecen una experiencia más casera, intensa y deliciosa.

Más sabor para tus momentos del día

Nuestro objetivo es simple: que cada Aji-no-men vaso sea más que un snack o una comida rápida; que sea un momento real, lleno de sabor, calidez y practicidad.

Por eso, los sabores de Pollo, Carne y Gallina ahora llegan con más sabor casero, ese gusto cercano y familiar que reconforta al primer sorbo.

Si te gusta lo picante, te encantará saber que Gallina Picante ahora es más picante, con un perfil más atrevido y lleno de carácter.

Y para quienes buscan experiencias aún más intensas, el portafolio de Aji-no-men también incluye dos sabores importantes para el público boliviano:

Carne Picante

Pollo Picante Extremo

Estos sabores no han tenido mejora de receta todavía, pero siguen siendo fundamentales porque sabemos que el consumidor boliviano ama el picante, y ambos aportan esa intensidad que muchos buscan en su día a día.

Porque el mejor momento… es el tuyo.

En Aji-no-men vaso creemos que no necesitas esperar un “momento especial” para darte un gusto. A veces, el mejor momento es ese break de cinco minutos entre actividades; otras, es esa noche en la que quieres ver tus series favoritas sin complicarte, o esa tarde larga de estudios donde necesitas un sabor que te acompañe y te dé un respiro (y te quite el estrés del día).

Pensando en esos momentos tan tuyos, renovamos nuestras recetas y ampliamos nuestro portafolio para que encuentres un Aji-no-men vaso ideal para cada ocasión: más casero, más intenso o más picante, según tu antojo del día.

“Toma tu Aji-no-men cuando quieras” es una invitación a disfrutar sin reglas ni horarios, a ser práctico, auténtico y a vivir a tu estilo. No importa si es de día o de noche, en clases, en el trabajo o durante el fin de semana. Tú eliges el momento.

Porque cada persona vive con un ritmo distinto… y nosotros queremos acompañarte en cada paso de tu día a día, con más sabor, más practicidad y más de lo que te gusta.

Aji-no-men Vaso en Último Nivel

Como parte del lanzamiento de la campaña, Aji-no-men vaso participa en el programa Último Nivel, un espacio para jóvenes bolivianos. Es el escenario perfecto para conectar con quienes ya forman parte del mundo Aji-no-men® y para llegar a quienes buscan opciones rápidas, ricas y llenas de actitud.

En Último Nivel compartimos contenido fresco, real y cercano, mostrando momentos auténticos del día a día en los que un Aji-no-men® vaso encaja perfecto: estudios, gaming, trabajo, descanso, ocio o fines de semana.

Aji-no-men® Vaso: más sabor, más libertad, más tú

Con la nueva campaña, “Toma tú Aji-no-men cuando quieras”, la mejora de recetas y un portafolio que incluye sabores intensos como Gallina Picante, Carne Picante y Pollo Picante Extremo, Aji-no-men reafirma su compromiso con los jóvenes bolivianos: ofrecer productos deliciosos, prácticos y alineados con su estilo de vida dinámico y auténtico.

Prepárate para disfrutar una experiencia renovada.

Porque en Aji-no-men, creemos que el mejor momento para disfrutar… es el que tú elijas.

