Este viernes inicia el juicio contra Ponciano Santos por violencia y acoso político hacia Eva Copa

El juicio contra Ponciano Santos, dirigente afín a Evo Morales, se instalará este viernes en el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, donde se definirá si recibe una sentencia absolutoria o condenatoria por el delito de violencia y acoso político contra la mujer, en un proceso iniciado a denuncia de la alcaldesa de El Alto, Eva Copa.

El abogado de la autoridad edil, Frank Campero, informó que la audiencia está programada para las 08:30 en el Salón Rosado del tribunal. Explicó que Santos ya fue acusado formalmente por el Ministerio Público, en el marco de la Ley 348, que establece que la Fiscalía debe continuar con el proceso incluso si existe un desistimiento.

“Ponciano Santos había sido acusado por violencia política contra las mujeres. El Ministerio Público, por norma, dentro de la Ley 348, de oficio tiene que continuar el proceso”, señaló Campero.

El dirigente fue aprehendido tras varios meses de presentada la denuncia por acoso y violencia política, cuya víctima es la alcaldesa Eva Copa. Según el abogado, la audiencia se desarrolla luego de que, al presentar un desistimiento, la autoridad jurisdiccional convocó a tratar este incidente.

Campero aclaró que, más allá de la presentación de un desistimiento, la parte acusatoria puede participar plenamente en la audiencia y ejercer su derecho a voz.

Se espera que en esta jornada el tribunal determine si Ponciano Santos es declarado culpable o absuelto de los cargos que enfrenta.

