MTS define a Félix Patzi como candidato a la Gobernación de La Paz y proyecta presencia en los nueve departamentos

El líder del MTS anunció además que el partido tiene previsto presentar candidaturas en los nueve departamentos del país. Para ello, el 10 de diciembre sostendrán un encuentro nacional. 

Hans Franco

24/11/2025 11:14

Foto: MTS define a Félix Patzi como candidato a la Gobernación de La Paz (Red Uno)
La Paz

Escuchar esta nota

El presidente del Movimiento Tercer Sistema (MTS), Félix Patzi, informó este lunes que su militancia lo eligió como candidato a la Gobernación de La Paz para las próximas elecciones subnacionales. La decisión fue tomada en una reunión departamental.

“En cuanto a la gobernación han cerrado ayer sugiriendo mi nombre, por lo tanto, no hay otra sugerencia. En ese sentido han propuesto que yo sea candidato a la gobernación nuevamente y también vamos a empezar a trabajar desde el 10 de diciembre”, expresó Patzi en rueda de prensa.

El líder del MTS anunció además que el partido tiene previsto presentar candidaturas en los nueve departamentos del país. Para ello, el 10 de diciembre sostendrán un encuentro nacional en el que evaluarán y confirmarán las postulaciones departamentales y municipales.

Según Patzi, en regiones como Cochabamba y Tarija ya se encuentran cerradas las listas de candidatos, tanto para gobernaciones como para alcaldías, lo que refleja un avance significativo en la organización interna del MTS.

Asimismo, descartó cualquier alianza o participación conjunta con el expresidente del Senado, Andrónico Rodríguez, tal como ocurrió en las elecciones nacionales de agosto. 

 

