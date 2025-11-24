Gobierno lanzará hoy medidas económicas y avanza reorganización con cierre del Ministerio de Justicia

La vocera presidencial, Carla Faval, informó este lunes que el Gobierno presentará nuevas medidas para consolidar la etapa de reconstrucción y reordenamiento institucional que atraviesa el país.

Faval adelantó que el ministro de Economía anunciará hoy un conjunto de medidas económicas diseñadas para acompañar este proceso. “Estamos poniendo orden donde había abuso, transparencia donde había oscuridad y rumbo donde había improvisación. Bolivia entra en una etapa de reconstrucción”, afirmó.

La vocera también destacó la reciente decisión gubernamental de eliminar el Ministerio de Justicia, una estructura que fue utilizada durante años como instrumento de persecución. Añadió que, al mediodía, el ministro de la Presidencia brindará una nueva conferencia de prensa para detallar el proceso de cierre y la reorganización institucional que se ejecutará a nivel de viceministerios.

Faval aseguró que, pese a estos cambios, los servicios esenciales, entre ellos Sepdavi y otros, continuarán funcionando con total normalidad, garantizando la atención a la población sin interrupciones.

Asimismo, informó que desde hoy quedan institucionalizadas las reuniones de gabinete, que se llevarán a cabo todos los lunes a las 8:30 de la mañana, con el objetivo de fortalecer la coordinación y el seguimiento de las políticas públicas del Ejecutivo.

Mira la programación en Red Uno Play