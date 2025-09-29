Explosión en sauna de Potosí deja una menor herida y daños materiales

Una explosión registrada ayer, domingo en un sauna de la zona San Pedro, en la calle Uyuni de Potosí, dejó como saldo a una menor de 11 años herida y considerables daños materiales en la infraestructura del inmueble.

Según informó el coronel Fernando Barrientos, comandante departamental de la Policía, el incidente se produjo alrededor del mediodía por acumulación de gas natural en un sauna que contaba con dos calefones.

“Personal del PAC se trasladó a la zona de San Pedro, calle Uyuni, donde en un sauna se habría producido una explosión por acumulación de gas natural. Este gas estaba conectado a dos calefones utilizados para el servicio de sauna y, al parecer, debido a una mala conexión, habría habido una fuga durante toda la noche. La acumulación de gas habría sido tal que, al intentar encender algún interruptor, se produjo la ignición y una deflagración del combustible”, detalló el jefe policial.

La menor fue trasladada de inmediato a una clínica, donde se le diagnosticó Traumatismos Encéfalo Craneanos (TEC) leves y contusiones. Actualmente, se encuentra en proceso de recuperación.

La explosión causó graves daños estructurales en el inmueble: los muros del tercer piso quedaron destruidos, las vigas se debilitaron y la loza presentó varias grietas. Además, tres inmuebles anexos resultaron afectados, aunque se realizaron labores de apoyo para restablecer su habitabilidad.

