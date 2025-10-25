TEMAS DE HOY:
Orgullo boliviano: Erwin “Platini” Sánchez, nuevo embajador del fútbol de Portugal

El histórico jugador boliviano fue reconocido por su destacada trayectoria en el país luso, donde brilló como figura y campeón con el Boavista y el Benfica. 

Martin Suarez Vargas

25/10/2025 16:52

Foto: Redes sociales del jugador.
El histórico y mundialista Erwin “Platini” Sánchez fue nombrado embajador del fútbol de la liga de Portugal, un reconocimiento a su brillante paso por el balompié luso, donde dejó una huella imborrable como jugador y entrenador. El exmediocampista boliviano militó durante 13 años en Portugal, vistiendo las camisetas del Benfica, Boavista y Estoril, equipos en los que fue figura indiscutible.

“Agradezco primero a Dios por esta bendición y por la oportunidad que el fútbol me ha dado. Es un honor aceptar la invitación para ser embajador de la Liga de Portugal. Gracias por la confianza y por permitirme representar a un fútbol que marcó mi vida y parte de mi historia”, escribió Sánchez en sus redes sociales, manifestando su orgullo por esta nueva etapa.

Como jugador, Platini Sánchez conquistó títulos importantes en el Boavista, donde es considerado una leyenda. Obtuvo la Copa de Portugal en 1992 y la Supercopa en 1997, además del histórico título de la Primera División en el año 2000. Con el Benfica, también fue campeón de la liga portuguesa en 1990, poco después de su llegada al país.

El nombramiento reafirma el legado de Erwin “Platini” Sánchez en el fútbol europeo y su influencia como uno de los jugadores bolivianos más destacados en el extranjero.

