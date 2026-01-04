Subnacionales 2026: El 9 de enero se conocerá la lista de habilitados

Miguel Callejas, vocal del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz, informó que este próximo viernes 9 de enero el Tribunal Supremo Electoral (TSE) publicará la lista oficial de candidatos habilitados a las gobernaciones y alcaldías del país.

Desde el 10 de enero empieza la etapa de demandas de inhabilitación por parte de la población, entre el 10 y el 12 de enero se van a recibir los diseños y fotografías para las papeleteas de los candidatos.

En el Cochabamba el TED a través del vocal Roberto Knaut informó que este lunes se emitirá un informe después de haber verificado los requisitos de los precandidatos. Knaut recordó que los precandidatos pueden renunciar a su postulación hasta el 09 de febrero.

El TED La Paz a reportado una vez culminado la revisión de documentos que de los 9828 inscritos 7790 quedaron inhabilitados por el no cumplimiento de los requisitos.

