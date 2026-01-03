¡Lo dijo y se cumplió! Vidente advirtió sobre la captura de Maduro

La madrugada de este sábado 3 de enero el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartió un mensaje en redes sociales para informar la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. La noticia internacional fue predicha hace varios días por Mhoni Vidente.

En una de sus intervenciones para El Heraldo de México, Mhoni Vidente aseguró que durante los primeros días de este 2026 ocurrirían cambios importantes en la situación política de Venezuela que involucrarían al presidente, Nicolás Maduro, quien fue detenido este sábado 3 de enero.

Hace unos días, Mhoni Vidente, la pitonisa más famosa de México, predijo importantes cambios en la vida política de Venezuela que involucrarían al presidente, Nicolás Maduro. La vidente explicó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estaría involucrado.

En su intervención con El Heraldo de México, la cubana dijo que Estados Unidos buscaría tomar acciones legales contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y tener un cambio importante en la política de Venezuela.

"Lo que quiere hacer Estados Unidos es tomar acciones legales para poder sacar completamente a Nicolás Maduro", dijo.

Sin guardarse nada, Mhoni Vidente aseguró que los días de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela estaban contados y dijo que la estrategia era encabezada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"Sus días de Nicolás Maduro están contados, literalmente están contados", explicó.

La predicción que hizo Mhoni Vidente sobre la detención del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se cumplió durante la madrugada de este sábado 3 de enero cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó la captura.

Mira la programación en Red Uno Play