Cochabamba: Seis hombres denuncian violencia doméstica y rompen el silencio

El Servicio Legal Integral Municipal (SLIM) de Cochabamba informó que, durante la presente gestión, se atendieron seis casos de violencia doméstica en los que las víctimas fueron varones. Todos los reportes fueron abordados por un equipo multidisciplinario que brinda atención legal, psicológica y social.

La jefa del SLIM, Nevenca Grájeda, detalló que cuatro de los casos se encuentran en proceso penal por violencia doméstica, mientras que dos corresponden a asistencia familiar.

“Nosotros, como servicio municipal, atendemos tanto a mujeres como a varones que sufren violencia, dando cumplimiento a la Ley N° 348”, señaló Grájeda.

Asimismo, explicó que en los 14 puntos desconcentrados del SLIM se reciben denuncias de asistencia familiar y también de agresiones físicas contra hombres por parte de sus parejas.

Grájeda destacó que el municipio cuenta con un Protocolo de Atención Integral que aborda casos de violencia hacia mujeres, varones y población LGBTIQ+, garantizando igualdad de acceso a los servicios.

Finalmente, recordó que este 15 de noviembre se conmemora el Día del Hombre, en homenaje a la muerte de Túpac Katari en 1781, una fecha que invita a reflexionar sobre los derechos, la salud mental y la prevención de la violencia en todos los ámbitos.

