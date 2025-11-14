¡Atención! Emiten alerta naranja por lluvias intensas y tormentas eléctricas en siete departamentos del país

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió una alerta de prioridad naranja ante la presencia de lluvias intensas y tormentas eléctricas que se prevén para este fin de semana, afectando a siete departamentos del país con acumulados entre 60 y 90 milímetros.

La pronosticadora del Senamhi, Gilda Mamani, informó que la alerta naranja estará vigente durante todo el fin de semana, especialmente el sábado, debido a la presencia de lluvias fuertes acompañadas de tormentas eléctricas.

Los departamentos que registrarán las mayores precipitaciones serán Tarija, Chuquisaca, Santa Cruz, Cochabamba, Beni, Pando, el norte de La Paz y los Yungas.

Asimismo, el Senamhi emitió otra alerta por descensos bruscos de temperatura, que afectará principalmente al Chaco y los valles de Tarija, debido al ingreso de masas de aire frío al territorio nacional.

En el Altiplano y los Valles, se prevé la probabilidad de granizadas y una disminución notable de las temperaturas, sumadas a la condensación generada por las precipitaciones.

“No se descarta la presencia de granizadas, ya que se aproximan lluvias intensas en el país”, advirtió Mamani, instando a la población a tomar previsiones.

