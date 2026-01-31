Enviado a prisión el hombre que amenazó con dinamita a su pareja en Quillacollo

Tras la audiencia de medidas cautelares realizada este mediodía, la justicia determinó la detención preventiva por un periodo de seis meses para el hombre que, la madrugada de ayer, protagonizó un violento episodio al amenazar a su pareja con material explosivo dentro de su vivienda.

El incidente ocurrió en el municipio de Quillacollo, donde el sujeto fue aprehendido tras ser acusado de violencia intrafamiliar. Al momento de la intervención policial, las autoridades hallaron en el domicilio material explosivo y cordón detonante, elementos que el individuo utilizaba para intimidar a la víctima.

El acusado. Foto: Radio Patrullas 110 Quillacollo.

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), Marcelo Núñez, confirmó que la audiencia se llevó a cabo a las 11:00 de la mañana de hoy. Ante la contundencia de las evidencias presentadas, el juez determinó su traslado inmediato al penal de San Pablo.

A pesar de la medida cautelar, la Felcv indicó que el proceso investigativo seguirá adelante para esclarecer los motivos del ataque y verificar si existen antecedentes previos de violencia por parte del detenido.

"Debemos indicar que de este caso va a continuar la investigación para realmente establecer cuáles fueron las causas y los antecedentes que se tengan", señaló Núñez en su informe oficial.

