El creador de contenido Christian Flores, conocido en redes sociales como ‘Tío Winner’, fue víctima de un ataque armado la tarde de este sábado en la avenida Miraflores, en Trujillo. El atentado dejó como saldo la muerte de uno de sus guardaespaldas y al menos un herido más, mientras que el propio tiktoker habría recibido un impacto de bala, según información preliminar de medios locales.

El ataque ocurrió apenas minutos después de que Flores llegara a un local comercial acompañado de su equipo de seguridad. Testigos señalaron que se escucharon al menos siete disparos, lo que generó pánico entre las personas que transitaban por la zona, ubicada además cerca de un colegio donde se desarrollaba un evento.

Tras el tiroteo, el guardaespaldas del creador de contenido falleció en el lugar debido a la gravedad de las heridas. Otra persona resultó herida y fue trasladada de emergencia a un centro de salud. ‘Tío Winner’ también fue atendido por personal médico, aunque aún no se conocen detalles oficiales sobre su estado.

Minutos después, agentes de la Policía Nacional acordonaron la escena y comenzaron las labores de investigación, recogiendo casquillos de bala y revisando cámaras de seguridad del establecimiento y de los alrededores. Imágenes de videovigilancia registraron parte del ataque, lo que será clave en el proceso.

Posible móvil del ataque

Fuentes policiales no descartan que el atentado esté relacionado con extorsión, una modalidad delictiva común en diversas zonas de Trujillo. Investigadores sospechan que el atentado habría sido ejecutado por una banda criminal que operaría en el lugar y que tendría al tiktoker como posible objetivo desde días atrás.

Los efectivos también vienen recabando testimonios de testigos presenciales y realizando peritajes balísticos para identificar a los responsables del ataque.

Hasta el cierre de esta nota, la Policía continúa con las diligencias y se espera un pronunciamiento oficial sobre el avance de las investigaciones y el estado de salud del creador de contenido.

A continuación, el video:

